Juventus, Morata nella storia: record in Champions per l'attaccante (Di martedì 20 ottobre 2020) La Juventus ha conquistato i primi tre punti in Champions League grazie alla doppietta realizzata da Morata: record per lo spagnolo La Juventus ha conquistato i primi tre punti in Champions League grazie alla doppietta realizzata da Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è entrato nella storia bianconera siglando il gol più veloce in un secondo tempo di Champions (45 minuti e 47 secondi).

