Verona Genoa – Pronostico – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ultima partita della 4° giornata di Serie A 2020/21, Verona e Genoa si affronteranno lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona. Verona Genoa: come arrivano alla gara Miglior difesa del campionato a pari merito con il Milan per il Verona, che dopo la vittoria a tavolino all’esordio contro la Roma per 3 a 0 (sul campo la sfida aveva detto 0 a 0), è arrivato il successo di misura contro l’Udinese, seguita dalla sconfitta per 1 a 0 contro il Parma. Gli uomini di Juric devono ancora recuperare un’altra partita oltre a questa, ma contano già 6 punti. Genoa che di partite ne ha disputate solo 2 a causa dei numerosi positivi al Covid-19, ha esordito in campionato con una rotonda vittoria ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ultima partita della 4° giornata di Serie A 2020/21,si affronteranno lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di: come arrivano alla gara Miglior difesa del campionato a pari merito con il Milan per il, che dopo la vittoria a tavolino all’esordio contro la Roma per 3 a 0 (sul campo la sfida aveva detto 0 a 0), è arrivato il successo di misura contro l’Udinese, seguita dalla sconfitta per 1 a 0 contro il Parma. Gli uomini di Juric devono ancora recuperare un’altra partita oltre a questa, ma contano già 6 punti.che di partite ne ha disputate solo 2 a causa dei numerosi positivi al Covid-19, ha esordito in campionato con una rotonda vittoria ...

