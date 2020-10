"Unico Paese al mondo". Epidemia a Wuhan? Che strano: in Cina il Pil vola, emergenza già finita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un caso strano quello della Cina. Il primo Paese che si è ammalato e anche il primo a guarire. Fin qui nulla di così strano, se non fosse che Pechino registra una crescita del Pil pari al 4,9 per cento rispetto a un anno fa, in concomitanza con l'abbassamento dei numeri di contagi. Un fatto a dir poco surreale, soprattutto se si considera che stando alle stime del Fondo monetario internazionale sarà l'Unico Paese al mondo a chiudere il 2020 con la ricchezza nazionale in crescita. L'Italia, infatti, non vanta la stessa fortuna. Anzi, è già prevista una contrazione dell'economia al 10,6 per cento. Ma la Cina va oltre e vive un balzo a settembre anche nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un casoquello della. Il primoche si è ammalato e anche il primo a guarire. Fin qui nulla di così, se non fosse che Pechino registra una crescita del Pil pari al 4,9 per cento rispetto a un anno fa, in concomitanza con l'abbassamento dei numeri di contagi. Un fatto a dir poco surreale, soprattutto se si considera che stando alle stime del Fondo monetario internazionale sarà l'ala chiudere il 2020 con la ricchezza nazionale in crescita. L'Italia, infatti, non vanta la stessa fortuna. Anzi, è; prevista una contrazione dell'economia al 10,6 per cento. Ma lava oltre e vive un balzo a settembre anche nella ...

