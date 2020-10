Un posto al sole anticipazioni 20 ottobre 2020: Clara ancora vittima di Alberto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda martedì 20 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Clara si troverà ancora a fare i conti con la violenza immotivata di Alberto: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 20 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni ci riportano drammaticamente nell'insano rapporto tra Clara e Alberto. La preoccupazione per il bambino che aspettano porterà Serena e Leonardo a vivere ore di grande angoscia. Pressato dai problemi economici, Alberto finirà col prendersela con Clara mentre Patrizio sembra sempre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda martedì 20su Rai3 alle 20:45,si troveràa fare i conti con la violenza immotivata di. Unaltorna martedì 20su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Leci riportano drammaticamente nell'insano rapporto tra. La preoccupazione per il bambino che aspettano porterà Serena e Leonardo a vivere ore di grande angoscia. Pressato dai problemi economici,finirà col prendersela conmentre Patrizio sembra sempre ...

SimiWonderland : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - Rebeka80721106 : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - sery_s : O forse no, perché se mi opero e riesce tutto come deve faccio festa. Però la montatura non la butterei perché l'ho… - PasqualeTotaro : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - carolinasanter1 : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… -