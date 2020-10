“Mini-focolaio all’Az Alkmaar, non dovrebbe partire per Napoli”, dubbi sulla sfida di Europa League (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Positivi nell’AZ? Ci vuole un comportamento responsabile: l’Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l’ASL Napoli 1 bisogna capire cosa accade”. Sono le dichiarazioni in diretta a Radio Punto Nuovo di Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli: “Ci sono 9 contagiati, l’Az non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Bisogna essere consequenziali: se la Asl ha impedito al Napoli di partire, ora bisogna essere consequenziali. Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Positivi nell’AZ? Ci vuole un comportamento responsabile: l’Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l’ASL Napoli 1 bisogna capire cosa accade”. Sono le dichiarazioni in diretta a Radio Punto Nuovo di Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli: “Ci sono 9 contagiati, l’Az non: è un mini-, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Bisogna essere consequenziali: se la Asl ha impedito al Napoli di, ora bisogna essere consequenziali. Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un ...

