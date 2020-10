Nuovo Dpcm: palestre e piscine aperte «ma chi non si adegua entro 7 giorni chiuderà», strade e piazze chiuse dalle 21 solo se deciso dai sindaci (Di domenica 18 ottobre 2020) Resta confermato l’orario delle 24 per i ristoranti, mentre i bar dovranno chiudere alle 18, a meno che non facciano servizio al tavolo. I sindaci potranno decidere di chiudere strade e piazza dalle 21. palestre e piscine aperte ma hanno una settimana per adeguarsi Leggi su corriere (Di domenica 18 ottobre 2020) Resta confermato l’orario delle 24 per i ristoranti, mentre i bar dovranno chiudere alle 18, a meno che non facciano servizio al tavolo. Ipotranno decidere di chiuderee piazza21.ma hanno una settimana perrsi

