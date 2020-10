Francia sotto shock per il prof decapitato, 9 arresti (Di sabato 17 ottobre 2020) Nove persone, tra cui i familiari dell’assassino, sono state arrestate nella Val d’Oise, vicino Parigi, in relazione alla decapitazione dell’insegnante trucidato venerdì pomeriggio da un 18enne ceceno, poi ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima, il 47enne Samuel P., era un docente di storia che aveva mostrato ai suoi alunni le vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo durante una lezione sulla libertà d’espressione. Il suo corpo decapitato è stato rinvenuto nei pressi della scuola dove insegnava, a Conflans Saint-Honorine.L’assassino, nato a Mosca, è stato intercettato dagli agenti intorno alle 17 e 30 mentre stava fuggendo, con un coltello da cucina in mano, in direzione della vicina città di Eragny.All’intimazione di posare l’arma, il giovane, che era in possesso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Nove persone, tra cui i familiari dell’assassino, sono state arrestate nella Val d’Oise, vicino Parigi, in relazione alla decapitazione dell’insegnante trucidato venerdì pomeriggio da un 18enne ceceno, poi ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima, il 47enne Samuel P., era un docente di storia che aveva mostrato ai suoi alunni le vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo durante una lezione sulla libertà d’espressione. Il suo corpoè stato rinvenuto nei pressi della scuola dove insegnava, a Conflans Saint-Honorine.L’assassino, nato a Mosca, è stato intercettato dagli agenti intorno alle 17 e 30 mentre stava fuggendo, con un coltello da cucina in mano, in direzione della vicina città di Eragny.All’intimazione di posare l’arma, il giovane, che era in possesso ...

