Tiziano Ferro: “Sono stato un alcolista, desideravo morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) A pochi giorni dall'uscita del nuovo album, Tiziano Ferro rivela di aver avuto problemi con l'alcol e che spesso ha desiderato morire. Tiziano Ferro rivela a sorpresa un passato da alcolista che, insieme ad altri problemi, gli faceva desiderare di morire. Il cantante di Latina ha raccontato i momenti più difficili della sua vita in un'intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera. Il prossimo 6 novembre sarà pubblicato 'Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri', l'ultimo disco di Tiziano Ferro interamente dedicato alle cover. In contemporanea Amazon Prime Video renderà disponibile in streaming il docu-film Ferro. Tiziano ha anticipato parte dei contenuti di questa produzione in una lettera pubblicata su 7, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) A pochi giorni dall'uscita del nuovo album,rivela di aver avuto problemi con l'alcol e che spesso ha desiderato morire.rivela a sorpresa un passato dache, insieme ad altri problemi, gli faceva desiderare di morire. Il cantante di Latina ha raccontato i momenti più difficili della sua vita in un'intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera. Il prossimo 6 novembre sarà pubblicato 'Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri', l'ultimo disco diinteramente dedicato alle cover. In contemporanea Amazon Prime Video renderà disponibile in streaming il docu-filmha anticipato parte dei contenuti di questa produzione in una lettera pubblicata su 7, ...

