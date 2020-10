Protopapa | Area PMI | ‘Chiusura anticipata dei locali colpo duro per Roma’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “I nuovo limiti per bar esaranno una grande mazzata, oltre a quella delle imposte che dovranno pagare con incassi che si riduranno almeno del 20%”. Per Sergiodell’PMI il nuovo DPCM metterà alle strette molte commercianti. “A Roma – dice– parte degli introiti die ristoranti si registrano la sera, anche in orari che vanno oltre la mezzanotte. Le restrizioni del nuovo DPCM avranno delle ripercussioni forti e metteranno molti esercenti nelle condizioni di ridurre il personale. C’è da dire che rispetto al nord Italia, dove la sera fa più freddo e quindi meno movimento di persone, a Roma anche nel corso della settimana il flusso delle persone neiè alto. In zone ...