Matrimonio a prima vista, spoiler choc: due coppie si “mischiano”? Ecco il croccantissimo scoop (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera su Real Time è andata in onda il secondo appuntamento di Matrimonio a prima vista, evidenziando le prime difficoltà di coppia nella vita quotidiana. Andrea, per esempio, ha letteralmente fatto infuriare gli estimatori del programma dopo avere costretto la moglie Nicole a fare ginnastica. Matrimonio a prima vista, spoiler choc: due coppie si... L'articolo Matrimonio a prima vista, spoiler choc: due coppie si “mischiano”? Ecco il croccantissimo scoop proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera su Real Time è andata in onda il secondo appuntamento di, evidenziando le prime difficoltà di coppia nella vita quotidiana. Andrea, per esempio, ha letteralmente fatto infuriare gli estimatori del programma dopo avere costretto la moglie Nicole a fare ginnastica.: duesi... L'articolo: duesi “mischiano”?ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Notiziedi_it : Matrimonio a prima vista 2020 anticipazioni terza puntata - blogtivvu : Matrimonio a prima vista, spoiler choc: due coppie si “mischiano”? Ecco il croccantissimo scoop - CettaFerrara : @kinggian69 @ilciccio67 @GiovanniToti I problemi psicologici li avranno avuti da prima. Non è normale organizzare u… - gloriapoch72 : @Peri_Neo @Torrenapoli1 Pero questo non ha nessun valore giudiziario, io posso chiederlo anche un mese prima perché… - ___a__l__e__x_ : RT @_ledystefy_____: Non rivolgersi la parola per la prima mezz'ora del mattino è essenziale per la preservazione di un buon matrimonio. -