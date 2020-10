Bija arrestato in Libia, nel 2017 partecipò a un tavolo con le autorità italiane (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La giusta parabola. Bija, al secolo Abd al-Rahman al-Milad, è stato arrestato in Libia daGoverno di accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Le accuse nei suoi confronti sono di traffico di esseri umani. Bija arrestato è un’informazione che rende giustizia soprattutto a chi, nel 2017, ebbe il coraggio di denunciare la sua presenza a un tavolo organizzato dall’Oim al quale parteciparono anche autorità italiane. LEGGI ANCHE > IL RE DEGLI SCAFISTI Bija MINACCIA AVVENIRE E LA FREE LANCE NANCY PORSIA Bija arrestato in Libia, la giusta conclusione della sua parabola Ma andiamo con ordine. Le milizie di Sarraj hanno arrestato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La giusta parabola., al secolo Abd al-Rahman al-Milad, è statoindaGoverno di accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Le accuse nei suoi confronti sono di traffico di esseri umani.è un’informazione che rende giustizia soprattutto a chi, nel, ebbe il coraggio di denunciare la sua presenza a unorganizzato dall’Oim al quale parteciparono anche autorità. LEGGI ANCHE > IL RE DEGLI SCAFISTIMINACCIA AVVENIRE E LA FREE LANCE NANCY PORSIAin, la giusta conclusione della sua parabola Ma andiamo con ordine. Le milizie di Sarraj hanno...

Lorenzo_Bagnoli : RT @GianniRosini: +++Libia, arrestato il trafficante di uomini Bija: nel 2017 partecipò a una riunione Oim a Roma con dei funzionari italia… - giornalettismo : Sollievo. Per i crimini che aveva commesso nella tratta dei migranti. E anche per i giornalisti italiani… - FilippoCarmigna : Libia, arrestato il trafficante di uomini Bija: nel 2017 partecipò a una riunione Oim in Italia con dei funzionari… - DeSantis1948 : Libia, arrestato il trafficante di uomini Bija: nel 2017 partecipò a una riunione Oim in Italia con dei funzionari… - Italia_Notizie : Libia, arrestato il trafficante di uomini Bija: nel 2017 partecipò a una riunione Oim a Roma con dei funzionari ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Bija arrestato Bija arrestato in Libia, nel 2017 partecipò a un tavolo con le autorità italiane Giornalettismo.com Arrestato in Libia il trafficante di uomini Bija

È stato arrestato in Libia Abd al-Rahman al-Milad, detto Bija, un famigerato trafficante di esseri umani sotto sanzioni Onu che nel 2017 partecipò ad una riunione Oim in Italia, presentandosi come ...

I fatti del giorno – Nord Africa

Libia: arrestato "Bija", ufficiale della Guardia costiera accusato di traffico di esseri umani - Abd al Rahman Milad, meglio noto come ...

È stato arrestato in Libia Abd al-Rahman al-Milad, detto Bija, un famigerato trafficante di esseri umani sotto sanzioni Onu che nel 2017 partecipò ad una riunione Oim in Italia, presentandosi come ...Libia: arrestato "Bija", ufficiale della Guardia costiera accusato di traffico di esseri umani - Abd al Rahman Milad, meglio noto come ...