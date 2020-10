Barbara Palombelli: «Rabbrividisco per l’accredito alla polizia per sostare davanti a Palazzo Chigi» (Di martedì 13 ottobre 2020) Barbara Palombelli, nel corso dell’anteprima di Stasera Italia del 12 ottobre, ha rivelato una disavventura occorsa al suo inviato Michele Dessì, che si è collegato da piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi – sede del governo – in vista dell’approvazione del dpcm (arrivata poi nella notte) sulle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Stando alle informazioni che sono state riportate dalla trasmissione, i giornalisti presenti davanti a Palazzo Chigi hanno dovuto chiedere l’accredito alla polizia di Stato che stava presidiando la zona e sono rimasti fermi nella loro postazione assegnata, senza avere la possibilità di aggirarsi per la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020), nel corso dell’anteprima di Stasera Italia del 12 ottobre, ha rivelato una disavventura occorsa al suo inviato Michele Dessì, che si è collegato da piazza Colonna,– sede del governo – in vista dell’approvazione del dpcm (arrivata poi nella notte) sulle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Stando alle informazioni che sono state riportate dtrasmissione, i giornalisti presentihanno dovuto chiedere l’accreditodi Stato che stava presidiando la zona e sono rimasti fermi nella loro postazione assegnata, senza avere la possibilità di aggirarsi per la ...

