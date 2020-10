Percassi: «Traorè al Manchester United, trattativa durata quasi un anno» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Antonio Percassi, nella sua intervista a L’eco di Bergamo svela interessanti particolari che hanno portato Amad Diallo Traoré a promettersi al Manchester United. Da gennaio, infatti, sarà un Red Devil a tuttigli effetti. «La trattativa – ha detto il presidente dell’Atalanta – è durata quasi un anno. Abbiamo capito che è una dimensione enorme. Tutto questo porta alla crescita del nostro club e impreziosisce il lavoro di tutti, dal direttore generale Umberto Marino al resto dello staff. Era un’operazione irrinunciabile. Se il ragazzo diventerà un grandissimo calciatore avremo riconoscimenti a lungo. Se non avrà fortuna siamo tutelati». Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Antonio, nella sua intervista a L’eco di Bergamo svela interessanti particolari che hportato Amad Diallo Traoré a promettersi al. Da gennaio, infatti, sarà un Red Devil a tuttigli effetti. «La– ha detto il presidente dell’Atalanta – èun. Abbiamo capito che è una dimensione enorme. Tutto questo porta alla crescita del nostro club e impreziosisce il lavoro di tutti, dal direttore generale Umberto Marino al resto dello staff. Era un’operazione irrinunciabile. Se il ragazzo diventerà un grandissimo calciatore avremo riconoscimenti a lungo. Se non avrà fortuna siamo tutelati». Foto: Twitter ...

