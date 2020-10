Mirko Scarcella prove schiaccianti su Gianluca Vacchi: chi mente? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il guru di Instagram o presunto tale, Mirko Scarcella, fa emergere foto e video di Gianluca Vacchi che lo incastrerebbero. Scarcella e Vacchi (Fonte foto: web)Gianluca Vacchi ha parlato di lui dicendo: “Era il mio portaborse”. L’amico e dottore di Instagram “scaricato”, Mirko Scarcella che ora sta vivendo un pessimo momento e dal punto di vista lavorativo, e dal punto di vista personale: “In tanti mi hanno minacciato”, ha detto. Il guru di Instagram ha risposto dalla sua casa alle Maldive, alla leggerezza dell’influencer, Vacchi, presentandosi virtualmente a Non è l’arena, programma condotto da Massimo ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il guru di Instagram o presunto tale,, fa emergere foto e video diche lo incastrerebbero.(Fonte foto: web)ha parlato di lui dicendo: “Era il mio portaborse”. L’amico e dottore di Instagram “scaricato”,che ora sta vivendo un pessimo momento e dal punto di vista lavorativo, e dal punto di vista personale: “In tanti mi hanno minacciato”, ha detto. Il guru di Instagram ha risposto dalla sua casa alle Maldive, alla leggerezza dell’influencer,, presentandosi virtuala Non è l’arena, programma condotto da Massimo ...

