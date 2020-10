Nagorno, attacco armeno sull'Azerbaijan: almeno 7 morti (Di domenica 11 ottobre 2020) Le forze armene hanno attaccato con colpi di artiglieria la città di Ganja, in Azerbaijan, provocando sette morti. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell'Azerbaijan. L'attacco giunge all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Le forze armene hanno attaccato con colpi di artiglieria la città di Ganja, in, provocando sette. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell'. L'giunge all'...

