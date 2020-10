Antonio Zequila attacca Antonella Elia | Vale come opinionista al GF Vip? (Di sabato 10 ottobre 2020) Antonella Elia è una donna vulcanica, vivace a cui piace molto punzecchiare le persone, le scruta e non glie ne lascia passare neanche una. La ex valletta di Mike Buongiorno si è messa in gioco in reality ed ha affrontato il percorso nel viaggio nei sentimenti a Temptation Island. Ora sta ricoprendo il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, affiancata a Pupo i due sembrano lavorare in simbiosi. Ma c’è anche, chi non esprime un pensiero positivo verso di lei e della posizione che le è stato dato. Antonella Elia Vale come opinionista? Anche la showgirl ha partecipato ad una vecchia edizione del gioco nella Casa più spiata d’Italia, ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020)è una donna vulcanica, vivace a cui piace molto punzecchiare le persone, le scruta e non glie ne lascia passare neanche una. La ex valletta di Mike Buongiorno si è messa in gioco in reality ed ha affrontato il percorso nel viaggio nei sentimenti a Temptation Island. Ora sta ricoprendo il ruolo dinella nuova edizione del Grande Fratellocondotto da Alfonso Signorini, affiancata a Pupo i due sembrano lavorare in simbiosi. Ma c’è anche, chi non esprime un pensiero positivo verso di lei e della posizione che le è stato dato.? Anche la showgirl ha partecipato ad una vecchia edizione del gioco nella Casa più spiata d’Italia, ...

Guisanting : Madonna me lo sento fino a dentro la fregna che questa chat è stata organizzata. 'Luca' 'Sabrina' 'la tua famiglia'… - martasuicubi : Antonio Zequila dei poveri (e già Zequila non è roba da ricchi) #gfvip - argiro_matteo : RT @tudifrudi: Scoperta del giorno: l'Instagram di Antonio Zequila che conclude ogni post con la parola 'yes' seguita da abbondanti e allus… - giullaresca : RT @tudifrudi: Scoperta del giorno: l'Instagram di Antonio Zequila che conclude ogni post con la parola 'yes' seguita da abbondanti e allus… - biascicaapritu1 : RT @tudifrudi: Scoperta del giorno: l'Instagram di Antonio Zequila che conclude ogni post con la parola 'yes' seguita da abbondanti e allus… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila Grande Fratello Vip, l'accusa di Antonio Zequila: "Ecco chi sta recitando", una bomba sul reality Liberoquotidiano.it The Haunting of Bly Manor, il Trailer ufficiale (in ITALIANO)

Sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2020, su Netflix, l'attesa serie The Haunting of Bly Manor. Ecco il trailer ufficiale in lingua italiana.

Ares Gate, Valeria Marini difende Alberto Tarallo: "É un grande produttore degno di rispetto"

Valeria Marini, a proposito dell'Ares Gate, ha difeso Alberto Tarallo parlando di lui come di un grande produttore dopo che era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi. Chiamata in causa su ...

Sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2020, su Netflix, l'attesa serie The Haunting of Bly Manor. Ecco il trailer ufficiale in lingua italiana.Valeria Marini, a proposito dell'Ares Gate, ha difeso Alberto Tarallo parlando di lui come di un grande produttore dopo che era stata chiamata in causa dal collega Lorenzo Crespi. Chiamata in causa su ...