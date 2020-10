“11 colori su 14 sono per chi ha la pelle bianca”. ClioMakeUp accusata di razzismo (Di sabato 10 ottobre 2020) ClioMakeUp accusata di razzismo: “11 colori su 24 sono per chi ha la pelle bianca” Nel centro della polemica questa volta è finita ClioMakeUp, la celebre YouTuber che si occupa di cosmetica la cui ultima collezione, OhMyLove, ha indispettito il web. Clio Zammatteo è colei che si cela dietro lo pseudonimo di ClioMakeUp: la giovane imprenditrice, dopo aver vissuto per anni a New York, è tornata in Italia per produrre i suoi cosmetici, ma l’ultima linea ha scatenato tantissime polemiche e Clio è stata anche accusata di razzismo dopo aver lanciato la campagna promozionale di OhMyLove. In particolare, a suscitare la rabbia degli utenti è stato un correttore per le ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020)di: “11su 24per chi ha labianca” Nel centro della polemica questa volta è finita, la celebre YouTuber che si occupa di cosmetica la cui ultima collezione, OhMyLove, ha indispettito il web. Clio Zammatteo è colei che si cela dietro lo pseudonimo di: la giovane imprenditrice, dopo aver vissuto per anni a New York, è tornata in Italia per produrre i suoi cosmetici, ma l’ultima linea ha scatenato tantissime polemiche e Clio è stata anchedidopo aver lanciato la campagna promozionale di OhMyLove. In particolare, a suscitare la rabbia degli utenti è stato un correttore per le ...

