Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato. Sole prevalente nell’arco della giornata su tutto il territorio; le condizioni Meteo saranno stabili anche in serata con qualche nube, nella notte si attendono piogge sparse. Temperature comprese tra +12°C e +23°C. Domenica. Piogge al mattino e al pomeriggio di domenica, mentre nel corso della serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +10°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio nelle ore diurne, locali innocui addensamenti sui settori settentrionali al pomeriggio. Peggiora tra la sera e la notte con piogge estese su tutti i settori. Domenica. Piogge diffuse nella giornata su tutto il territorio, fenomeni generalmente più abbondanti sul Basso Lazio; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato. Sole prevalente nell’arco della giornata su tutto il territorio; le condizionisaranno stabili anche in serata con qualche nube, nella notte si attendono piogge sparse. Temperature comprese tra +12°C e +23°C. Domenica. Piogge al mattino e al pomeriggio di domenica, mentre nel corso della serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.Lazio:per ilSabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio nelle ore diurne, locali innocui addensamenti sui settori settentrionali al pomeriggio. Peggiora tra la sera e la notte con piogge estese su tutti i settori. Domenica. Piogge diffuse nella giornata su tutto il territorio, fenomeni generalmente più abbondanti sul Basso Lazio; ...

