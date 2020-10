Roma, polemica per i grembiuli sessisti: alle femmine labbra e rossetti, ai maschi squadre e righello (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 2020. I grandi magazzini Upim espongono la merce adatta a questo periodo, nella fattispecie i grembiuli per bambini, ma cadono in fallo e vengono accusati di sessismo. Tutto è partito dal post di denuncia fatto da una mamma su Facebook che ha ricevuto decine e decine di commenti solidali il cui messaggio è chiaro: oggi non ha più senso che i grembiuli per bimbe abbiano rossetti ed elementi di femminilità e sessualizzazione mentre i bimbi abbiano strumenti che alludono alle materie scientifiche e a professioni ancora connotate come maschili rendendo, di fatto, questi grembiuli sessisti e che veicolano messaggi sbagliati. LEGGI ANCHE >>> Enciclica Francesco, le accuse di sessismo per il titolo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020), 2020. I grandi magazzini Upim espongono la merce adatta a questo periodo, nella fattispecie iper bambini, ma cadono in fallo e vengono accusati di sessismo. Tutto è partito dal post di denuncia fatto da una mamma su Facebook che ha ricevuto decine e decine di commenti solidali il cui messaggio è chiaro: oggi non ha più senso che iper bimbe abbianoed elementi di femminilità e sessualizzazione mentre i bimbi abbiano strumenti che alludonomaterie scientifiche e a professioni ancora connotate comeli rendendo, di fatto, questie che veicolano messaggi sbagliati. LEGGI ANCHE >>> Enciclica Francesco, le accuse di sessismo per il titolo ...

Roma, 08 ott 13:33 - (Agenzia Nova) - “Le Regioni rivendicano il ruolo istituzionale importante svolto nella gestione dell'emergenza Covid-19 e hanno sempre anteposto a qualsiasi polemica politica la ...

Covid, Regioni a Governo “No protagonismi, serve azione corale”

