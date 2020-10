In questo articolo vi avevamo parlato di un famoso cantante beccato dai paparazzi alla stazione di Milano intento a pomiciare con un misterioso uomo. Dopo avere letto l’approfondimento del buon Fabiano di Biccy.it, ho esaminato anch’io la foto e lo scoop di Dagospia e c’è più di qualcosa che non quadra...

Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Famoso cantante italiano paparazzato in strada mentre bacia un uomo misterioso - blogtivvu : Famoso cantante bacia un uomo misterioso: ma ci sono tasselli (choc) che non tornano, ecco tutte le stranezze delle… - zazoomblog : Chi è il famoso cantante italiano pizzicato in strada mentre bacia un uomo misterioso - miccia70 : @ASoffritti Credo un famoso cantante country che Negan ha riconosciuto quando si è levato la maschera..una specie di Billy ray Cyrus.. - SIMVIVI : RT @PieraBelfanti: Durante una diretta di @radioradicale ho ascoltato l'intervento (inaudibile) di 1 della #Lega (non conosco il nome) ha c… -