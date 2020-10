Stan | il tirannosauro venduto per 27 milioni di euro in un’asta

HankHC91 : RT @Exibart: Un totale di $340,851,500 e 280mila spettatori collegati alla diretta: sono questi i risultati dell'Evening Sale di New York d… - Exibart : Un totale di $340,851,500 e 280mila spettatori collegati alla diretta: sono questi i risultati dell'Evening Sale di… - rocmvv : #Stan, il #tirannosauro scoperto nel 1987 dall’americano Stan Sacrison sarà battuto da @ChristiesInc a New York que… -

Ultime Notizie dalla rete : Stan tirannosauro

È Stan il nome dato allo scheletro di un tirannosauro risalente al Cretaceo superiore, che è stato venduto per per 31,8 milioni di dollari, nonché circa 27 milioni di euro in un’asta organizzata da ...(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Un Tirannosauro Rex di nome Stan e' stata la star delle aste di Christie's passando di mano per 31,8 milioni di dollari, quattro volte la stima di partenza e un record ...