Caputo | “Esordire in Nazionale facendo gol è il massimo Sono felicissimo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Esordio incon gol per l’attaccante del Sassuolo, Francesco. Intervistato da Rai Sport al termine del match, il giocatore ha espresso tutta la sua felicità: “Esordire in maglia azzurra con un gol, dopo un percorso lunghissimo, è ilcontentissimo e continuerò su questa strada. Ognuno di noi fa il proprio percorso. Forse in passato nonriuscito ad esprimermi al, ma ho sempre provato a dare il meglio. Da quando mistaccato dal Barimigliorato. Ora abbiamo davanti una stagione lunghissima: dovrò fare bene in campionato e proverò fino all’ultimo a mettere in difficoltà il mister. Mai dire mai. I rigoristi nel Sassuolo? Siamo io e Berardi: ...