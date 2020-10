Juventus-Napoli | il medico della Lazio dichiara | “Giusto l’intervento dell’ASL”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 6 ottobre 2020) La partita tranon è mai cominciata, ma non è ancora finita. Il match in programma domenica scorsa all’Allianz Stadium non disputato sta facendo ancora discutere. Il giudice potrebbe richiedere ulteriore tempo perché i legali deldovranno presentare la memoria delle parti. Questo farà inevitabilmente slittare di qualche ora o addirittura di qualche giorno la decisione. Dunque, anche se nelle ore passate si era vociferato di un possibile 3-0 a tavolino per i bianconeri, si dovrà aspettare ancora qualche tempo per saperne di più. In merito si è espresso anche ilIvo Pulcini, che ha descritto come giusto l’intervento dell’ASL, in quanto la regione ha piena autonomia ...