Sky – Ounas al Cagliari, contratto depositato in extremis (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli continua ad inanellare piccoli ultimi colpi di coda del mercato Secondo quanto riportato dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è stato appena depositato il contratto che legherà Adam Ounas al Cagliari. A breve ci sarà anche l’ufficialità dell’affare. L'articolo Sky – Ounas al Cagliari, contratto depositato in extremis ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli continua ad inanellare piccoli ultimi colpi di coda del mercato Secondo quanto riportato dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è stato appenailche legherà Adamal. A breve ci sarà anche l’ufficialità dell’affare. L'articolo Sky –alinilNapolista.

napolista : Sky – #Ounas al #Cagliari, contratto depositato in extremis Tutto fatto per Ounas al Cagliari secondo Gianluca Di… - Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??#Ounas #Cagliari andata.... #LBDV ?????????????????? ULTIM'ORA Sky - Ounas ceduto dal Napoli, andrà al Cagliari - - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SKY conferma: “Ounas al Cagliari in prestito con diritto di riscat… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? Fumata bianca in arrivo per #Ounas???? dal #Napoli al #Cagliari: i dettagli?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https… - BombeDiVlad : ?? Fumata bianca in arrivo per #Ounas???? dal #Napoli al #Cagliari: i dettagli?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -