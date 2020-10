Decreto Sicurezza, via libera del Cdm: ok a protezione umanitaria migranti e Daspo contro movida violenta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera stasera al Decreto su Sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. Le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il viastasera alsue immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. Le...

Agenzia_Ansa : Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza… - repubblica : Dl sicurezza: via libera in Cdm al nuovo decreto sull'immigrazione - SkyTG24 : Sicurezza, via libera in Cdm al decreto che cancella quelli di Salvini - giu_alessi : RT @SkyTG24: Sicurezza, via libera in Cdm al decreto che cancella quelli di Salvini - TON12432940 : @MediasetTgcom24 Un decreto che toglie sicurezza a noi, semmai la aumenta ai nuovi arrivati! -