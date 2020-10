Nel Lazio obbligo di mascherine all’aperto Esentati i bambini e chi fa sport: l’ordinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) La conferma dell’assessore D’Amato in conferenza stampa con il governatore Zingaretti. Due deroghe: «I minori sotto i 6 anni o chi è incompatibile con il dispositivo e chi svolge attività motoria» Leggi su corriere (Di venerdì 2 ottobre 2020) La conferma dell’assessore D’Amato in conferenza stampa con il governatore Zingaretti. Due deroghe: «I minori sotto i 6 anni o chi è incompatibile con il dispositivo e chi svolge attività motoria»

