Covid-19, Francia registra 14mila casi in un giorno: è allerta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 Francia diventa un Paese sempre più sull’orlo di un nuovo lockdown. La situazione è particolarmente critica. In Francia il Covid-19 è un problema sempre più importante e la situazione non sta di certo migliorando, anzi. La malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan ha attecchito con una potenza davvero importante … L'articolo Covid-19, Francia registra 14mila casi in un giorno: è allerta proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)-19diventa un Paese sempre più sull’orlo di un nuovo lockdown. La situazione è particolarmente critica. Inil-19 è un problema sempre più importante e la situazione non sta di certo migliorando, anzi. La malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan ha attecchito con una potenza davvero importante … L'articolo-19,in un: èproviene da .

