Processo Marco Vannini parla Antonio Ciontoli prima delle sentenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni spontanee prima di ascoltare la sentenza. Antonio Ciontoli parla in aula e prova a spiegare tutte le emozioni complicate e contrastanti, vissute in questi anni. E’ lui ad aver sparato la sera del 17 maggio 2015 a Marco Vannini. E’ lui ad aver ucciso il giovane fidanzato di sua figlia che aveva solo 20 anni. Per le 14,30 di oggi, 30 settembre 2020, è attesa la sentenza.prima le parole di Antonio Ciontoli in aula. “Non è facile per me parlare. Si possono dire tante parole, mentre in questo contesto le stesse parole assumono una consistenza incancellabile.Vivere nel silenzio, nella solitudine si cerca di trovare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni spontaneedi ascoltare lain aula e prova a spiegare tutte le emozioni complicate e contrastanti, vissute in questi anni. E’ lui ad aver sparato la sera del 17 maggio 2015 a. E’ lui ad aver ucciso il giovane fidanzato di sua figlia che aveva solo 20 anni. Per le 14,30 di oggi, 30 settembre 2020, è attesa lale parole diin aula. “Non è facile per mere. Si possono dire tante parole, mentre in questo contesto le stesse parole assumono una consistenza incancellabile.Vivere nel silenzio, nella solitudine si cerca di trovare ...

luci560 : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: 'Nessuna speculazione sul suo cadavere': Il legale della famiglia, avvocato Coppi, all'ultima udienza d… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: 'Non è possibile concorso colposo in reato doloso, la sentenza della Cassazione instrada in percorso ob… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: 'Nessuna speculazione sul suo cadavere': Il legale della famiglia, avvocato Coppi, all'ultima udienza d… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: 'Non è possibile concorso colposo in reato doloso, la sentenza della Cassazione instrada in percorso ob… -