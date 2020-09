Bonus Pc e Tablet 2020 | come funziona | importo | comodato d’uso | come richiederlo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 30 settembre 2020)Pc e. La diffusione della pandemia da Coronavirus ha innescato l’obbligo di un nuovo approccio, sia da un punto di vista lavorativo – con l’incentivazione dello smart working – sia da un punto di vista tecnologico, con l’introduzione di lezioni a distanza, non soltanto in ambito scolastico. Questi avvenimenti, quindi, hanno costretto l’Italia a adattarsi al cambiamento tecnologico. Infatti, non poter andare in ufficio o a scuola ha reso necessario l’utilizzo di nuovi strumenti per docenti, studenti, lavoratori e professionisti. Pc eentrano, quindi, in migliaia di case delle famiglie italiane essendo ormai divenuti strumenti indispensabili sia per lavorare che per l’apprendimento. A questo proposito, per sostenere la digitalizzazione ...