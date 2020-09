Tumore seno | Komen | “Successo prevenzione con ‘Corri la tua pace' ”

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Corri la tua Race, la tre giorni organizzata da Komen Italia insieme al network Think Pink Europe dal 25 al 27 settembre ha coinvolto 750 città in tutta Europa con 40.000 partecipanti che hanno testimoniato la loro adesione alla campagna attraverso i social con l’hashtag #rftc2020. Tutti i post pubblicati sono stati raccolti nel Social Wall di Komen Italia, un luogo virtuale dove essere più vicini e uniti per la lotta ai tumori del seno. Le edizioni italiane della Race for the Cure 2020 si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.