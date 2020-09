Nicola Cosentino, assolto in appello a Napoli nel processo denominato “Il Principe e la Ballerina” (Di martedì 29 settembre 2020) “Sono felice, dopo tanto tempo giustizia è fatta”. Al fattoquotidiano.it Nicola Cosentino commenta così l’assoluzione in appello nel processo ‘Il Principe e la Ballerina’, inchiesta su un particolare, presunto intreccio tra politica, economia e camorra intorno a un mai realizzato centro commerciale tra Casal di Principe e Villa di Briano (Caserta), che si sarebbe dovuto chiamare, appunto, “Il Principe”. E che rimase solo un progetto sulla carta di un ingegnere con la duplice veste di tecnico comunale e imprenditore, Nicola Di Caterino, condannato in primo grado a 11 anni e deceduto tra il primo e il secondo grado di giudizio. assolto dalla Corte d’appello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Sono felice, dopo tanto tempo giustizia è fatta”. Al fattoquotidiano.itcommenta così l’assoluzione innel‘Ile la Ballerina’, inchiesta su un particolare, presunto intreccio tra politica, economia e camorra intorno a un mai realizzato centro commerciale tra Casal die Villa di Briano (Caserta), che si sarebbe dovuto chiamare, appunto, “Il”. E che rimase solo un progetto sulla carta di un ingegnere con la duplice veste di tecnico comunale e imprenditore,Di Caterino, condannato in primo grado a 11 anni e deceduto tra il primo e il secondo grado di giudizio.dalla Corte d’di ...

