Shock per il Genoa: 8 tra i 14 positivi sono calciatori, ieri avevano giocato contro il Napoli (Di lunedì 28 settembre 2020) Non sono ancora statti fatti i nomi, ma sono sei i giocatori del Genoa scesi in campo ieri a Napoli risultati positivi al Covid-19. Con Mattia Perin e Lasse Schone, rimasti a casa con positività già nota, i calciatori della prima squadra positivi al test sono otto in totale. A questi si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico, per un totale di 14 persone, come come comunicato dal club. Coronavirus in serie A, 14 positivi nel Genoa e 10 nella Premier League britannicaL'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonancora statti fatti i nomi, masei iri delscesi in camporisultatial Covid-19. Con Mattia Perin e Lasse Schone, rimasti a casa contà già nota, idella prima squadraal testotto in totale. A questi si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico, per un totale di 14 persone, come come comunicato dal club. Coronavirus in serie A, 14nele 10 nella Premier League britannicaL'articolo Meteo Web.

Internazionale : La capitale irachena è sotto shock per l’uccisione dell’attivista Sheelan Raouf e dei suoi genitori. Raouf era in p… - forumJuventus : ?? Juve, niente Suarez niente guai ??? Esame falsato, la finanza indaga per truffa - globalistIT : 'Camera a gas per i migranti': le parole shock del portavoce di Afd - GifGifuni : RT @GifGifuni: @GenoaCFC shock! 14 positivi al covid19 tra calciatori e staff. @sscnapoli in apprensione: domani e venerdì previsti i tampo… - HANIEXE : @porcoddia non potevo non condividere il mio shock per questo feat giuseppe mi dispiace risentila così rivivi un brivido -

Ultime Notizie dalla rete : Shock per Mercati al test del triplo shock. E la BCE non rottamerà l'era Draghi Il Messaggero Shock Genoa, 14 tesserati positivi al Covid

Il Coronavirus colpisce il club ligure che ha annunciato in una nota che "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team ...

Ares Gate: che cos'è lo scandalo nato al Grande Fratello Vip e chi sono i personaggi coinvolti

Ecco che cos'è l'Ares Gate, lo scandalo nato dalle confessioni di due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, e chi sono i personaggi coinvolti. Si chiama Ares Gate lo scandalo scoppiato al Grande Frat ...

Il Coronavirus colpisce il club ligure che ha annunciato in una nota che "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team ...Ecco che cos'è l'Ares Gate, lo scandalo nato dalle confessioni di due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, e chi sono i personaggi coinvolti. Si chiama Ares Gate lo scandalo scoppiato al Grande Frat ...