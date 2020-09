Mourinho: «Skriniar? Vediamo se è possibile migliorare la rosa» (Di venerdì 25 settembre 2020) Josè Mourinho ha parlato del mercato del Tottenham e della possibilità di arrivare a Milan Skriniar: le sue parole Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa del mercato del Tottenham. Gli Spurs sono sulle tracce di un difensore e, in particolare, di Milan Skriniar. Skriniar – «Il mercato è aperto, abbiamo una buona squadra. Se possiamo avere una rosa migliore di quella che abbiamo adesso? Sì, possiamo. Il club sta cercando di costruire una squadra bilanciata che tutti vogliamo, ci stiamo provando. Vediamo se è possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Josèha parlato del mercato del Tottenham e della possibilità di arrivare a Milan: le sue parole Josèha parlato in conferenza stampa del mercato del Tottenham. Gli Spurs sono sulle tracce di un difensore e, in particolare, di Milan– «Il mercato è aperto, abbiamo una buona squadra. Se possiamo avere unamigliore di quella che abbiamo adesso? Sì, possiamo. Il club sta cercando di costruire una squadra bilanciata che tutti vogliamo, ci stiamo provando.se è». Leggi su Calcionews24.com

