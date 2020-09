M5s, il reggente Crimi dice basta Diserta l'assemblea dei gruppi (Di giovedì 24 settembre 2020) Il M5s è ormai in autogestione. Il reggente Vito Crimi, infatti, ha deciso di fare un passo indietro e non sarà presente all'assamblea dei gruppi. "Io non ho convocato alcuna riunione, alcuna congiunta" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Il M5s è ormai in autogestione. IlVito, infatti, ha deciso di fare un passo indietro e non sarà presente all'assamblea dei. "Io non ho convocato alcuna riunione, alcuna congiunta" Segui su affaritaliani.it

