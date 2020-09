Coronavirus, in Francia contagio senza freni: altri 16mila casi. Gb oltre 6.600 contagi (Di giovedì 24 settembre 2020) Spagna, 31.034 le vittime totali Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Spagna ha superato quota 31mila: lo riporta il quotidiano El Pais. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Spagna, 31.034 le vittime totali Il bilancio dei morti provocati dalin Spagna ha superato quota 31mila: lo riporta il quotidiano El Pais. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ...

