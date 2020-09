Suarez, le intercettazioni: “L’abbiamo stradato bene ma se i giornalisti fanno due domande in italiano…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le intercettazioni collegate alla vicenda-passaporto di Luis Suarez. Questi alcuni passaggi tra docenti e la rettrice: “Eh, allora, si sta memorizzando le varie parti dell’esame…”. “Eh ma infatti è questo, deve essere sul binario, ecco!”. “Esatto, l’abbiamo stradato bene”. “Il mio timore è che tirando tirando diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande in italiano e la persona va in crisi. Quindi un po’ di preoccupazione ce l’ho perché è una gatta da pelare, come si fa, si fa male”. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo Suarez, le intercettazioni: “L’abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato lecollegate alla vicenda-passaporto di Luis. Questi alcuni passaggi tra docenti e la rettrice: “Eh, allora, si sta memorizzando le varie parti dell’esame…”. “Eh ma infatti è questo, deve essere sul binario, ecco!”. “Esatto, l’abbiamo”. “Il mio timore è che tirando tirando diamo il livello ed esce, iduein italiano e la persona va in crisi. Quindi un po’ di preoccupazione ce l’ho perché è una gatta da pelare, come si fa, si fa male”. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo, le: “L’abbiamo ...

