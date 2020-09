La campagna per salvare la serie Sandition dalla cancellazione passa dalla spiaggia con #SaveSandition (video) (Di martedì 22 settembre 2020) Sandition avrà una sola stagione, ma il suo pubblico non si arrende all’idea. La serie di ITV e PBS, nata come adattamento dell’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, è stata cancellata dopo il primo capitolo, nonostante un finale aperto ad una potenziale prosecuzione, e i fan che l’hanno seguita stanno cercando di salvarla. Come per altri casi simili, anche per Sandition è nato un tam tam in rete per provare a cambiare le sorti stabilite da ITV per la serie: determinati a ottenere un rinnovo da parte dell’emittente americana PBS o magari un passaggio ad Amazon Studios che possa recuperare il progetto e dargli nuova vita, i fan hanno avviato la campagna social #SaveSanditon, sbarcando anche sulle rive di Brean Beach, proprio nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020)avrà una sola stagione, ma il suo pubblico non si arrende all’idea. Ladi ITV e PBS, nata come adattamento dell’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, è stata cancellata dopo il primo capitolo, nonostante un finale aperto ad una potenziale prosecuzione, e i fan che l’hanno seguita stanno cercando di salvarla. Come per altri casi simili, anche perè nato un tam tam in rete per provare a cambiare le sorti stabilite da ITV per la: determinati a ottenere un rinnovo da parte dell’emittente americana PBS o magari unggio ad Amazon Studios che possa recuperare il progetto e dargli nuova vita, i fan hanno avviato lasocial #SaveSanditon, sbarcando anche sulle rive di Brean Beach, proprio nel ...

meb : Italia Viva ha presentato un emendamento per salvare la Casa Internazionale delle Donne che rischia di chiudere. O… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre: Siccome nei sondaggi il Sì sale con i votanti, la grande stampa f… - raffaellapaita : Complimenti ad @EugenioGiani per la grande vittoria. Ho avuto il piacere di girare in campagna elettorale la bellis… - Baldaranza : RT @ValyValentina58: Sono più miti le mattine E più scure diventano le noci E le bacche hanno un viso più rotondo La Rosa non è più nella c… - ValyValentina58 : Sono più miti le mattine E più scure diventano le noci E le bacche hanno un viso più rotondo La Rosa non è più nell… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna per Scuola, una campagna per la sicurezza degli studenti con diabete Redattore Sociale La Lega non sfonda a Cascina e il paese di Ceccardi va al ballottaggio

A Cascina, il 'Comune da dove tutto e' iniziato', come Matteo Salvini disse venerdi' scorso chiudendo la campagna elettorale di Susanna Ceccardi, e di Leonardo Cosentini, candidato sindaco, non ...

La resa dei conti tra Renzi ed Emiliano

In Puglia ha vinto un 'blocco sociale' che si è riconosciuto in un processo politico nato da tempo. Lo ha detto Michele Emiliano, nel corso di un'intervista a 'L'aria che tira' su La7. "Eravamo sostan ...

A Cascina, il 'Comune da dove tutto e' iniziato', come Matteo Salvini disse venerdi' scorso chiudendo la campagna elettorale di Susanna Ceccardi, e di Leonardo Cosentini, candidato sindaco, non ...In Puglia ha vinto un 'blocco sociale' che si è riconosciuto in un processo politico nato da tempo. Lo ha detto Michele Emiliano, nel corso di un'intervista a 'L'aria che tira' su La7. "Eravamo sostan ...