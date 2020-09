Ci eravamo tanto sbaciucchiati

(Di mercoledì 23 settembre 2020) E così, siamo entrati nell’estate salutandoci con vigorosi colpi di gomito al posto della stretta di mano, ne siamo usciti con il consiglio contrario, ovvero che è meglio evitarli. L’Oms ci ha avvisato che il gomito-scontro ci costringe, ma questo lo avevamo capito fin dall’inizio anche da soli, ad avvicinarci l’uno all’altro abolendo la prudenziale distanza di un metro. Confesso che non sono andata in gramaglie per l’abbandono del poco elegante darsi di gomito. Ricordo come, seguendo le cronache da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Eleexm : RT @asialoveslarry: eravamo a tanto così ?? dal riavere Prince harry, e il mese prossimo iniziano le riprese di Don't worry darling, e sappi… - giadaverdee : RT @asialoveslarry: eravamo a tanto così ?? dal riavere Prince harry, e il mese prossimo iniziano le riprese di Don't worry darling, e sappi… - sena58322155 : RT @asialoveslarry: eravamo a tanto così ?? dal riavere Prince harry, e il mese prossimo iniziano le riprese di Don't worry darling, e sappi… - hadesmoreau : RT @adamckjohnson: promettimi che un giorno resterai con me, si torna dove anche senza luce si può stare, che tanto noi eravamo abituati a… - onlyth3br4ve : RT @asialoveslarry: eravamo a tanto così ?? dal riavere Prince harry, e il mese prossimo iniziano le riprese di Don't worry darling, e sappi… -

Ultime Notizie dalla rete : eravamo tanto

Il Manifesto

Una urgenza dottrinale e pastorale che è tanto maggiore quanto più elevata è l’incertezza ... ha parlato della Chiesa cattolica come della avversaria delle nuove idee. È probabile che non si sia ...cerchiamo di capire come mai gli altri Paesi stanno affrontando quella che io temo sia la seconda ondata. La seconda ondata non è tanto riferita al numero di contagi in persone sintomatiche, ma quando ...