Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio contro Fausto Leali: "Bravate orribili" (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, Cristiano Malgioglio ha commentato le frasi, a sfondo razziste, di Fausto Leali pronunciate durante un confronto con Enock Barwuah ("Nero è un colore, "negro" una razza"). Il web si è indignato di fronte a queste affermazioni chiedendo le squalifica: 21 settembre 2020 15:10.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip", Adua del Vesco è già in crisi: "Non so se rimanere..." TGCOM Fausto Leali e la canzone Angeli negri a cui ha fatto riferimento nella polemica al GF Vip

Fausto Leali è di nuovo protagonista di una polemica al Grande Fratello Vip, a pochi giorni da quella per Mussolini. E così, dopo aver detto che in fondo Mussolini ha fatto anche cose buone, si è rivo ...

Fausto Leali eliminato dal GF Vip: sembra ormai certo

Ci sono ormai davvero pochi dubbi che nella puntata di stasera, 21 settembre, Fausto Leali sarà eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’. La decisione era nell’aria da giorni, dopo che il cantan ...

Grande Fratello Vip, un concorrente avrebbe dovuto partecipare a Temptation Island: l'indiscrezione

Massimiliano Morra, concorrente del Grande Fratello Vip, avrebbe dovuto partecipare a Temptation Island prima che Maria De Filippi decidesse per la versione Nip del programma. Massimiliano Morra sta v ...

