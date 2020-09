Tour2020 allo sloveno Pogacar | ultima tappa a Bennett

Ultime Notizie dalla rete : Tour2020 allo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) ha vinto l'edizione 2020 del Tour de France. Sul podio dei Campi Elisi anche il connazionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma), in ...Tadej Pogacar ha vinto la 107^ edizione del Tour de France. Nella consueta passerella sui Campi Elisi di Parigi, trionfo in volata di Sam Bennett. Decimo posto in classifica generale per Damiano Carus ...Ritorna anche quest’anno il progetto Trieste Film Festival in Tour, ideato dal Trieste Film Festival in collaborazione con Lo Scrittoio, società di promozione e distribuzione da sempre attenta al cine ...