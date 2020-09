Juventus, Pirlo: “Non sarò la copia di altri allenatori. Ho visto buoni segnali” (Di domenica 20 settembre 2020) Buona la prima per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri superano nettamente la Sampdoria per 3-0 e lanciano segnali importanti a tutta la concorrenza.caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/captionLE PAROLE DI ANDREA PirloPirlo commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Sono stato calciatore fino a qualche anno fa. E' importante per capire le esigenze dei giocatori avere un rapporto con loro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la gara subito. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Sandro si è fatto male e ho scelto Frabotta. E' un ragazzo che si sta allenando bene. Non è stato un rischio metterlo insieme ad ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Buona la prima per ladi Andrea. I bianconeri superano nettamente la Sampdoria per 3-0 e lanciano segnali importanti a tutta la concorrenza.caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454"(twitter)/captionLE PAROLE DI ANDREAcommenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Sono stato calciatore fino a qualche anno fa. E' importante per capire le esigenze dei giocatori avere un rapporto con loro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la gara subito. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Sandro si è fatto male e ho scelto Frabotta. E' un ragazzo che si sta allenando bene. Non è stato un rischio metterlo insieme ad ...

