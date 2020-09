Nella foto era solo una bambina oggi è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Avete capito di chi si tratta? (Di sabato 19 settembre 2020) E’ ormai una moda quella di postare sui social network foto e video della propria quotidianità. A mettere in pratica tutto questo oltre alle normali persone sono anche diversi vip. Tanti sono i personaggi famosi che amano pubblicare sul proprio profilo Instagram scatti e momenti della propria vita. Anche l’attuale concorrente del nuovo Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco, qualche tempo fa ha postato sul suo profilo una foto di quando era ancora un bambina. La foto in questione la vede ritratta in un bellissimo piano americano, con un sorriso stupendo e i capelli raccolti in due deliziosi codini. foto: Instagram/Adua Del Vesco La foto postata dalla bellissima Adua Del Vasco, prima che entrasse all’interno della ... Leggi su virali.video (Di sabato 19 settembre 2020) E’ ormai una moda quella di postare sui social networke video della propria quotidianità. A mettere in pratica tutto questo oltre alle normali persone sono anche diversi vip. Tanti sono i personaggi famosi che amano pubblicare sul proprio profilo Instagram scatti e momenti della propria vita. Anche l’attuale concorrente del nuovoVip 5 Adua Del Vesco, qualche tempo fa ha postato sul suo profilo unadi quando era ancora un. Lain questione la vede riin un bellissimo piano americano, con un sorriso stupendo e i capelli raccolti in due deliziosi codini.: Instagram/Adua Del Vesco Lapostata dalla bellissima Adua Del Vasco, prima che entrasse all’interno della ...

TeresaBellanova : Il ministro Gualtieri, così come altri ministri del Pd dice che Emiliano ha fatto un lavoro straordinario in Puglia… - ilpost : La foto del 'Falling man' è nella memoria collettiva, la scattò per caso il fotografo Richard Drew la mattina dell’… - ZZiliani : Nella foto AP: Maradona consola Pelè appena informato di aver perso il sondaggio di Sky Sport Italia sul più forte… - Blowjoint : RT @annak65649009: @djaniceto @matteosalvinimi Chi, quello nella foto? Hai ragione: andrebbe denunciato per tutta la pubblicità occulta che… - antonio12024151 : @Black300Joe @gabri48_123 @MinistroEconom1 Morisi... quanti finti account hai ? chi sei tra ste merde nella foto… -