Calciomercato, Zappacosta al Genoa. Roma, Under verso Leicester (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, si scioglie un nodo di Calciomercato: Under vicinissimo al Leicester City Cengiz Under è pronto a dire addio alla Roma. Sono infatti programmate le visite mediche del turco in Inghilterra, che lo porteranno a disposizione di Brendan Rodgers dalla prossima gata in Premier League. Con i Foxes firmerà poi un contratto fino al 2025 (3,5 M annui) Fiorentina, si lavora per il rinnovo di Vlahovic Dopo l’interesse del Lipsia, la Fiorentina sta lavorando per trattenere e rinnovare il proprio gioiello, Dusan Vlahovic. In questa ore il suo agente è in Italia e sta trattando con il presidente viola Rocco Commisso per un aumento di stipendio e per un’estensione di contratto (fino al 2025). Inter, Pinamonti vuole convincere Conte Gli agenti di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020), si scioglie un nodo divicinissimo alCity Cengizè pronto a dire addio alla. Sono infatti programmate le visite mediche del turco in Inghilterra, che lo porteranno a disposizione di Brendan Rodgers dalla prossima gata in Premier League. Con i Foxes firmerà poi un contratto fino al 2025 (3,5 M annui) Fiorentina, si lavora per il rinnovo di Vlahovic Dopo l’interesse del Lipsia, la Fiorentina sta lavorando per trattenere e rinnovare il proprio gioiello, Dusan Vlahovic. In questa ore il suo agente è in Italia e sta trattando con il presidente viola Rocco Commisso per un aumento di stipendio e per un’estensione di contratto (fino al 2025). Inter, Pinamonti vuole convincere Conte Gli agenti di ...

SkySport : Calciomercato, Genoa scatenato: è fatta per Zappacosta dal Chelsea e si chiude per Pjaca - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, chiuso l'affare #Zappacosta Tutti i dettagli - MarcoBovicelli : #Zappacosta al #Genoa, #KeitaBalde alla #Sampdoria: giornata di arrivi (e visite) quella di domani a #Genova ?? #skysport #calciomercato - CMercato24H24 : Marko #Pjaca saluta la #Juventus: sarà un nuovo calciatore del #Genoa. Il croato arriverà in Liguria in prestito se… - debbys1986 : RT @Glongari: Da stamattina solo conferme ed ora l’idea è realtà. #Zappacosta in prestito dal #CFC al #Genoa. #blues #transfers #Calciomerc… -