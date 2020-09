Calciomercato Juventus, il DS del Genoa conferma Pjaca: “Mancano solo le visite mediche” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus sta finalmente entrando nel vivo, con le tante folli trattative in entrata per una maglia da numero nove. Ora però i bianconeri starebbero predisponendo un piano per liberarsi di tutti quegli esuberi che non rientrano nel progetto tecnico della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Pare che le cessioni bianconere stiano finalmente trovando il loro giusto ordine grazie anche al direttore sportivo Fabio Paratici. Dopo l’ufficialità della rescissione del contratto di Gonzalo Higuain e la precedente cessione di Blaise Matuidi agli americani dell’Inter Miami, è arrivata solo ieri sera, uno dei prossimi a salutare Torino potrebbe essere Marko Pjaca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim'ora nella ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ildellasta finalmente entrando nel vivo, con le tante folli trattative in entrata per una maglia da numero nove. Ora però i bianconeri starebbero predisponendo un piano per liberarsi di tutti quegli esuberi che non rientrano nel progetto tecnico della nuovatargata Andrea Pirlo. Pare che le cessioni bianconere stiano finalmente trovando il loro giusto ordine grazie anche al direttore sportivo Fabio Paratici. Dopo l’ufficialità della rescissione del contratto di Gonzalo Higuain e la precedente cessione di Blaise Matuidi agli americani dell’Inter Miami, è arrivataieri sera, uno dei prossimi a salutare Torino potrebbe essere Marko. LEGGI ANCHE:, ultim'ora nella ...

