"La scuola è ripartita in maniera efficace e stiamo lavorando ai tamponi rapidi", dice Locatelli (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - "Credo che far ripartire la scuola e farla arrivare alla fine dell'anno scolastico nel modo più sicuro sia la priorità assoluta del Paese". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky TG24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. "Personalmente considero importanti questi primi giorni - ha agiunto - perché si è ripartiti in maniera efficace. E' ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità" Italia quarto paese al mondo per numero di tamponi "stiamo lavorando in maniera importante per avere tempi rapidi di refertazione dei tamponi" ha spiegato Locatelli. "Si ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - "Credo che far ripartire lae farla arrivare alla fine dell'anno scolastico nel modo più sicuro sia la priorità assoluta del Paese". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky TG24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco. "Personalmente considero importanti questi primi giorni - ha agiunto - perché si; ripartiti in. E' ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità" Italia quarto paese al mondo per numero diinimportante per avere tempidi refertazione dei" ha spiegato. "Si ...

Ultime Notizie dalla rete : scuola è Quasi cento positivi, isolamenti e chiusure nella scuola che ha riaperto la Repubblica Attuata la delibera sui contributi alle scuole toscane

Sui dispositivi acquistati con il finanziamento regionale dovrà essere applicato un adesivo con lo slogan “La regione Toscana per la scuola”.

SINDACATI IN PIAZZA, DOMANI, PER “RIPARTIRE DAL LAVORO”

Per portare sui tavoli di Palazzo Chigi e Palazzo d’Orleans, i temi dello sviluppo. E dei ritardi di sviluppo. Dalla sanità alla scuola al fisco alla politica per il lavoro, gli investimenti e le ...

Un caso Covid in una scuola in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - La Sovirintendenza scolastica in lingua tedesca rende noto che questa mattina una scolara che frequenta una scuola del comprensorio di Appiano è risultata positiva al Covid- ...

