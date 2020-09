CorSport | Milik | l’accordo Napoli-Roma comprende anche due giovani da girare al Bari

CorSport : ?? #Milik alla #Roma, ci siamo: accordo vicino con il #Napoli ?? - napolista : CorSport: Milik non è ancora convinto dei bonus offerti dalla Roma Il polacco sta valutando. Ieri ha avuto un incon… - Napoli_Report : #Milik verso il sì. Il polacco vede il suo agente a Napoli: oggi incontro con #Fienga. [@CorSport] - napolista : CorSport: Milik verso l’addio, ieri ha svuotato l’armadietto a Castel Volturno La rottura del polacco con il club è… - CarmenEstradaC8 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport ?? ??#Juve, il 9 è #Dzeko ??E la #Roma si regala #Milik e #Kumbulla ??#Lautaro spaventa l'#Inter e… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Milik

Su Corsport: “Milik alla Roma lo paga Under” Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport di oggi: “Dzeko vuole la Juve prima dell’avvio del Campionato. Il polacco vede il suo agente a Napoli, ...È il prezzo fissato per il trasferimento di Milik dal Napoli alla Roma. Gli basterebbe poco per restare a meditare su cosa fare, e d’alto canto la Roma gli ha già garantito un quinquennale a scalare, ...La trattativa Roma-Napoli per Milik e l'esame superato da Andrea Pirlo, che ha ottenuto a Coverciano il patentino Uefa Pro e ora può allenare in Serie A, gli argomenti trattati nelle prime pagine dei ...