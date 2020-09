Inclusione | orgoglio e discriminazione | il cinema LGBTQ+ in Festival a Milano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Torna lo storico appuntamento con il Mix, dal 17 al 20 settembre. Film e documentari in sala e in streaming. Con ingresso gratuito per chi non può permetterselo. Il co-direttore: «Questa è una rassegna politica»

Ultime Notizie dalla rete : Inclusione orgoglio

L'Espresso

Il periodo del lock-down determinato dalla pandemia da Covid 19 è stato proficuo nel recuperare il proprio Sé, troppo affannato dalla quotidianità. Il ritmo lento ed intenso ci ha fatto riscoprire il ...Il sindaco Luca Vecchi è intervenuto questa mattina presso il Consiglio d’Europa, in videoconferenza: Reggio Emilia è stata infatti scelta, quale soggetto rappresentante delle Città, per sedere insiem ...SIENA. E’ entrata nel vivo la Campagna Elettorale per le Regionali 2020. Orgoglio Toscana per Giani presidente si presenta con un parterre di candidati eccellenti per il Collegio di Siena. Luciano GAR ...