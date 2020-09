Lecco: sorpreso con 46 grammi di cocaina, arrestato (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente a Bosisio Parini, in provincia di Lecco, perché trovato in possesso di 46 grammi di cocaina e di 10 grammi di hashish. L'uomo aveva anche due bilancini di precisione, materiale per la confezione delle dosi e oltre 13mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Sempre ieri la polizia e la Guardia di finanza hanno effettuato una serie di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi lungo la strada statale 36 nel comune di Bosisio Parini. Gli spacciatori nei boschi sono scappati, ma le forze dell'ordine hanno abbandonato 2.500 euro, 100 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina e 30 di eroina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - I carabinieri hannoun uomo di 41 anni, residente a Bosisio Parini, in provincia di, perché trovato in possesso di 46die di 10di hashish. L'uomo aveva anche due bilancini di precisione, materiale per la confezione delle dosi e oltre 13mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Sempre ieri la polizia e la Guardia di finanza hanno effettuato una serie di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi lungo la strada statale 36 nel comune di Bosisio Parini. Gli spacciatori nei boschi sono scappati, ma le forze dell'ordine hanno abbandonato 2.500 euro, 100di hashish, 40die 30 di eroina.

Ultime Notizie dalla rete : Lecco sorpreso PIZZICATO DALLE TELECAMERE IL FURBETTO DEL SACCHETTINO Lecco FM C’è Trost che salta a Como

Una gradita sorpresa al campo Coni di Camerlata per il presidente del Comitato Fidal Como/Lecco, Giampaolo Riva. Ad allenarsi, come un atleta qualsiasi, niente meno che Alessia Trost. Si proprio lei l ...

Comitato pendolari Lecco-Como: ''bene il ripristino dei treni, ma grazie all’incontro''

un pò a sorpresa, è arrivato perché appunto non indicato nel motore orario. "Alla stazione di Merone incontriamo due studentesse, accompagnate in auto da un genitore, entrano in stazione e sul ...

Lecco, raid vandalico al bar Interval

Hanno rubato sedie, tavolo e dato fuoco a un ombrellone. Vandalismo notturno al bar Interval di via Cattaneo a Lecco. Ieri mattina un’amara sorpresa per il titolare, Massimiliano Cioffi: "Quando sono ...

