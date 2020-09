Depay al Barcellona? Il presidente del Lione è sicuro: “Non ci sarà un’offerta” (Di martedì 15 settembre 2020) Con Luis Suarez destinato a lasciare la squadra, il Barcellona si sta guardando intorno per valutare eventuali nuovi innesti nel reparto avanzato. Il nuovo tecnico Ronald Koeman ha indicato subito il profilo a lui più gradito: si tratta di Memphis Depay. L'attaccante olandese è reduce da una stagione da protagonista con l'Olympique Lione.caption id="attachment 1000169" align="alignnone" width="454" Depay (instagram)/captionRISPOSTATuttavia a turbare i sogni di gloria dei tifosi del Barcellona ci ha pensato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Il numero uno dell'OM; infatti, ha spiegato che Depay potrebbe non muoversi dal club francese, come ha rivelato a De Telegraaf: "Il presidente del Barça domenica scorsa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Con Luis Suarez destinato a lasciare la squadra, ilsi sta guardando intorno per valutare eventuali nuovi innesti nel reparto avanzato. Il nuovo tecnico Ronald Koeman ha indicato subito il profilo a lui più gradito: si tratta di Memphis. L'attaccante olandese è reduce da una stagione da protagonista con l'Olympique.caption id="attachment 1000169" align="alignnone" width="454"(instagram)/captionRISPOSTATuttavia a turbare i sogni di gloria dei tifosi delci ha pensato ildelJean-Michel Aulas. Il numero uno dell'OM; infatti, ha spiegato chepotrebbe non muoversi dal club francese, come ha rivelato a De Telegraaf: "Ildel Barça domenica scorsa ...

