Vinales in pole position al MotoGp di San Marino, Valentino Rossi quarto (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini il più veloce è Maverick Vinales che domani alle 14 partirà in pole position. Sul tracciato di Misano, il pilota spagnolo della Yamaha fa segnare il tempo di 1'31"411, segnando il nuovo record della pista da due ruote. Dietro a Vinales partirà l'italiano Franco Morbidelli, giunto con un ritardo di 312 centesimi, e il compagno di squadra Fabio Quartararo terzo a +0.380, entrambi su Petronas Yamaha. In seconda fila, ottimo quarto, Valentino Rossi su Yamaha che ha preceduto nelle qualifiche Jack Miller e Francesco Bagnaia. Seguono in griglia Alex Rins, Joan Mir, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Pol Espargaro e Miguel Oliveira.

